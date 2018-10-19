СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-19T12:54:18+03:00

Следственный комитет взял под контроль дело об отравлении детей ртутью в Петербурге. Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу приняло к производству уголовное дело, возбужденное по статье «незаконный оборот ядовитых веществ» и заведенное после массового отравления школьников парами ртути.

- 28 сентября 2018 года неустановленными лицами были нарушены правила хранения ртути, которая была обнаружена во дворе одного из домов в Невском районе ребенком 2007 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

В результате преступной халатности, в больнице с отравлением парами ядовитого металла оказались восемь учеников 339-й школы Невского района.

Сейчас следователи выясняют, каким образом ртуть могла оказаться на улице и кто несет ответственность за вред, нанесенный здоровью несовершеннолетних.

Напомним, что о ЧП стало известно в начале октября, когда один из учеников принес находку на школьную спортплощадку, а потом и домой. Позднее рядом с учебным заведением было обнаружено 30-кратное превышение нормы содержания паров ртути в воздухе.