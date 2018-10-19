2018-10-19T14:46:41+03:00
Общество

Оба Кокориных и Мамаев остались под арестом

Суд не стал менять меру пресечения для нападающего «Зенита», его брата и игрока «Краснодара»
Петр КИБЕР
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Оба Кокориных и Мамаев остались под арестом.Оба Кокориных и Мамаев остались под арестом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несколько минут назад Московский городской суд завершил рассмотрение апелляций со стороны защиты Александра Кокорина, Кирилла Кокорина и Павла Мамаева. Адвокаты просили изменить меру пресечения для своих подзащитных, однако все трое так и остались под арестом.

-Несмотря на все попытки, предложение 10-миллионного залога и бумаги с гарантиями из «Зенита» от Семака и президента клуба Фурсенко, Алексанрд Кокорин останется в следственном изоляторе, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды» из зала суда.

Поскольку все три апелляции рассматривались отдельно, то к этому моменту шансов на освобождение Кокорина-старшего было мало. До этого отказы в переведении под домашний арест или под залог уже услышали Павел Мамаев и Кирилл Кокорин.

Теперь все трое останутся под стражей до рассмотрения дела о хулиганстве, в котором их обвиняют.

Напомним, что 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили две драки в Москве. У входа в ночной клуб они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а позднее, в кафе, чиновника Минпромторга Дениса Пака.

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