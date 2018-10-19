Воинов вернули на Аничков дворец

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-19T16:53:24+03:00

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Воинов на павильон Аничкова дворца, которых реставрировали 4 месяца, вернули на свое место. Чугунные скульптуры молодых воинов, которые требовали реставрации, увезли в июне 2018 года. Реставраторы не только помыли двухсотлетние памятники, но очистили их от копоти и ржавчины. Цвет не меняли – оставили их белыми, сохранив исторический цвет.

Последний раз скульптуры реставрировали 40 лет назад. Но тогда 400 килограммовых исполинов не увозили с места.

- Скульптуры, выполненные по моделям С.С. Пименова скульптором В. Демут-Малиновским, находились в крайне неудовлетворительном состоянии, - пояснили причины реставрации в КГИОП. - Впервые за 200 лет они были демонтированы и отреставрированы по программе КГИОП. Также отреставрированы фасады и крыша павильона.

Монтаж скульптур производился с помощью манипулятора.