2018-10-19T18:56:12+03:00
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В Петербурге с 22 октября вступают в силу ограничения движения транспорта

Они коснутся улиц в трех районах города
Евгения МОСКВИНА
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С 22 октября движение по нескольким улицам Северной столицы будет ограничено.С 22 октября движение по нескольким улицам Северной столицы будет ограничено.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственная административно-техническая инспекция сообщила об ограничениях движения транспорта в нескольких районах Петербурга. Они вступают в силу с начала следующей недели, 22 октября.

Так, до 20 ноября это коснется Малой Разночинной улицы от Малого проспекта Петроградской стороны до Чкаловского проспекта. На этом участке будут прокладывать кабельные линии.

Из-за работ по прокладке водопровода до 28 октября ограничивается движение по улице Мануильского в Кронштадте – на участке от Ленинградской до улицы Лебедева.

На улице Бабушкина в Невском районе Петербурга продолжают работы с газопроводом. До 28 октября от улицы Ткачей до Ольги Берггольц по Бабушкина движение также будет ограничено.

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