2018-10-19T20:08:58+03:00
Общество

Петербургский депутат просит сохранить имя аэропорту Пулково

Алексей Цивилев направил обращение врио губернатора Северной столицы
Евгения МОСКВИНА
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К официальному названию аэропорта Пулково собираются добавить дополнительное.К официальному названию аэропорта Пулково собираются добавить дополнительное.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Для 45 аэропортов по всей стране 12 октября стартовал проект «Великие имена России». Воздушным гаваням в разных городах к их официальному названию собираются добавить дополнительные – в честь знаменитых соотечественников. Предлагают имена великих сами россияне. Среди вариантов для Пулково уже есть Петр I, Пушкин, Достоевский и Бродский.

Однако петербургский депутат Алексей Цивилев высказался против этой масштабной затеи. Он просит сохранить название петербургского аэропорта безо всяких дополнений. Парламентарий уже направил обращение министру экономического развития Максиму Орешкину и временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову.

- Аэропорт Пулково - такой же бренд Ленинграда-Санкт-Петербурга, как «Зенит» или корюшка. Вряд ли горожане готовы от него отказаться. Кроме того, согласно федеральному закону аэропорт - это географический объект. И возможность их переименования (в законе нет положений о дополнении существующих названий) строго регламентирована. Никаких юридических оснований для изменения уже существующего названия нет. У нас нет второй воздушной гавани с таким названием, и речь не идет о возвращении исторического имени, - высказался Алексей Цивилев.

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