Сергей Шнуров: «Все зрительницы на концерте могут быть моими будущими супругами»
В Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» гремит концерт группировки «Ленинград». Перед шоу Сергея Шнурова журналисты расспросили о личной жизни. На вопрос, который волнует его многочисленных поклонниц – будет ли на концерте его невеста? – лидер группировки ответил так:
– Потенциально все зрительницы на концерте могут быть моими будущими супругами.
При этом Шнур отметил, что к свадьбам он никогда не готовится. А вот выбирает возлюбленных не только по внешности, цеплять в них должно что-то другое.
– Понимаете, я к девушкам подхожу комплексно. И выделять определенные качества не умею, – признался Сергей Шнуров. – Выбираю ли сердцем? Этот орган находится чуть ниже.