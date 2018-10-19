Сергей Шнуров: «Все зрительницы на концерте могут быть моими будущими супругами»

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-19T19:33:54+03:00

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В Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» гремит концерт группировки «Ленинград». Перед шоу Сергея Шнурова журналисты расспросили о личной жизни. На вопрос, который волнует его многочисленных поклонниц – будет ли на концерте его невеста? – лидер группировки ответил так:

– Потенциально все зрительницы на концерте могут быть моими будущими супругами.

При этом Шнур отметил, что к свадьбам он никогда не готовится. А вот выбирает возлюбленных не только по внешности, цеплять в них должно что-то другое.

– Понимаете, я к девушкам подхожу комплексно. И выделять определенные качества не умею, – признался Сергей Шнуров. – Выбираю ли сердцем? Этот орган находится чуть ниже.