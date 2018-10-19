На петербуржца, стрелявшего из ружья с балкона, завели уголовное дело

19 Окт. 22:19 2018-10-19T22:19:50+03:00

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Стрельба в Приморском районе Санкт-Петербурга началась в пятницу утром. На часах было около 09:30 утра, когда в полицию поступило сообщение о том, что мужчина стреляет из охотничьего ружья прямо с балкона.

К дому номер 32 по 1-й Утиной улице тут приехали правоохранители и карета "скорой помощи". Пока врачи дежурили на улице, полицейские проникли в квартиру, обезоружили и задержали стрелка.

Как стало известно, любителем выпить и пострелять оказался 38-летний неработающий хозяин квартиры. Отмечается, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

А в отношении самого мужчины возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Его задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области