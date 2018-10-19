19 Окт. 23:11 2018-10-19T23:12:26+03:00

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"Розовый октябрь" - так называется месяц борьбы против рака молочной железы. Поддерживая всемирную акцию, университет ИТМО перекврасил свой самый популярный стикер в "Телеграм" в розовый увет - это бюстгалтер размера С++.

А во вторник, 23 октября, состоится открытая лекция "разрушителя мифов" о раке - одного из самых известных онкологов страны Ильи Ефимцева. Он расскажет о том, как защититься от этого заболевания.

- Мы хотим, чирьы достоверной, научно обоснованной информацией о раке молочной железы владело как можно больше людей - тогда они смогут вовремя принять все необходимые меры, чтобы защитить себя и своих близких, - говорит Фоминцев.

На лекцию приглашаются все желающие. Она состоится по адресу: улица Ломоносова, дом 9, аудитория 1222. Начало мероприятия - в 17:00. Правда, чтобыпопасть на лекцию, надо щарегистрироваться.