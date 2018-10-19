2018-10-19T23:12:26+03:00
Общество

В Университете ИТМО сделали розовый бюстгальтер размера C++ в поддержку профилактики рака груди

И приглашают на открытую лекцию 23 октября
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Розовый октябрь" - так называется месяц борьбы против рака молочной железы. Поддерживая всемирную акцию, университет ИТМО перекврасил свой самый популярный стикер в "Телеграм" в розовый увет - это бюстгалтер размера С++.

А во вторник, 23 октября, состоится открытая лекция "разрушителя мифов" о раке - одного из самых известных онкологов страны Ильи Ефимцева. Он расскажет о том, как защититься от этого заболевания.

- Мы хотим, чирьы достоверной, научно обоснованной информацией о раке молочной железы владело как можно больше людей - тогда они смогут вовремя принять все необходимые меры, чтобы защитить себя и своих близких, - говорит Фоминцев.

На лекцию приглашаются все желающие. Она состоится по адресу: улица Ломоносова, дом 9, аудитория 1222. Начало мероприятия - в 17:00. Правда, чтобыпопасть на лекцию, надо щарегистрироваться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Шнуров и "Ленинград" побили рекорд, собрав 65 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург"
На петербуржца, стрелявшего из ружья с балкона, завели уголовное дело
Пострадавшим при взрыве на предприятии "Авангард" в Гатчине выплатят компенсацию
Причиной взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине могло стать нарушение техники безопасности
Сергей Шнуров: «Все зрительницы на концерте могут быть моими будущими супругами»
Петербургский депутат просит сохранить имя аэропорту Пулково
В Петербурге с 22 октября вступают в силу ограничения движения транспорта
Следователи Ленобласти: взрыв произошел на складе пиротехники завода "Авангард"
Губернатор Ленобласти Дрозденко выехал на место взрыва в Гатчине
МЧС: при взрыве в Гатчине погибло два человека, еще двое в больнице
Взрыв в Гатчине: пострадал один человек
Воинов вернули на Аничков дворец
Оба Кокориных и Мамаев остались под арестом
Следственный комитет взял под контроль дело об отравлении детей ртутью в Петербурге
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Приморском районе Петербурга
В Приморском районе Петербурга слышна стрельба, полиция уже на месте
Из-за ДТП с четырьмя машинами, на Народной улице встали трамваи
В больницу с отравлением ртутью попала еще одна ученица 339-й школы Петербурга