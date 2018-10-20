Беглов попросил «ЛСР» ускорить строительство трамвайных путей

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-20T10:24:25+03:00

Беглов считает необходимым ускорить строительство и ввод в эксплуатацию трамвайных путей в Красногвардейском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершить все работы в Красногвардейском районе планируют в августе 2019 года

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Врио губернатора Петербурга провел в Смольном рабочую встречу с Председателем Совета директоров «Группы ЛСР» Андреем Молчановым. Александр Беглов обратился к вопросу строительства трамвайной сети в Красногвардейском районе. Концессионное соглашение о ее создании, реконструкции и эксплуатации было подписано в мае 2016 года. В начале предстоящего декабря планируется запустить трамвайное движение по проспекту Наставников от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта.

Беглов отметил, что необходимо ускорить темп работ.

- Это очень важно для жителей Красногвардейского района, для всех петербуржцев, - сказал врио градоначальника.

На рабочей встрече было принято решение завершить проект к концу августа следующего года.

- Будет открыто трамвайное движение по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции «Ржевка». А также по новой трамвайной линии по улице Потапова, - сообщили в пресс-службе врио губернатора города.

Напомним, что в Красногвардейском районе в начале марта начал курсировать новый скоростной трамвай «Чижик».