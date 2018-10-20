2018-10-20T11:38:57+03:00
Общество

За 2018 год в Пулково обслужили 14 миллионов пассажиров

Это на 11 процентов больше, чем в прошлом году
Евгения МОСКВИНА
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За 9 месяцев 2018 года пассажиропоток в Пулково увеличился на 11 процентов.За 9 месяцев 2018 года пассажиропоток в Пулково увеличился на 11 процентов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За девять месяцев 2018 года – с января по сентябрь – петербургский аэропорт обслужил 14 015 566 пассажиров. Этот показатель Пулково стал выше на 11 процентов, чем за такой же период в прошлом году.

Пассажиропоток на внутренних рейсах за три квартала 2018 года вырос на 8,8 процентов. По стране через Пулково летали больше 8 миллиона человек. Кстати, самыми популярными внутренними маршрутами аэропорта Северной столицы стали Москва, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

Что касается международных воздушных линий, объем перевозок Пулково за 9 месяцев 2018 года увеличился на 14,8 процентов и составил больше 5,5 миллионов человек. Самыми частыми маршрутами заграницу стали Анталья, Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Минск и Париж.

– Лидерами среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок в Пулково по итогам девяти месяцев года стали «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа» и «Уральские авиалинии», –рассказали в пресс-службе Пулково. – Среди иностранных перевозчиков крупнейшими стали Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, Turkish Airlines и KLM.

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