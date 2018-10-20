2018-10-20T12:37:07+03:00
Общество

Беглов и Миллер договорились о ремонте теплосетей Петербурга

Соглашение между Смольным и «Газпромом» будет действовать три года
Евгения МОСКВИНА
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«Газпром» и Смольный договорились об обновлении теплосетей Северной столицы. фото: Пресс-служба Правительства Петербурга.«Газпром» и Смольный договорились об обновлении теплосетей Северной столицы. фото: Пресс-служба Правительства Петербурга.
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В Северной столице состоялась рабочая встреча временно исполняющего губернатора Северной столицы Александра Белова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

- Стороны обсудили вопросы, связанные с теплоснабжением потребителей города. В том числе, необходимость реконструкции сетевого комплекса АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», - сообщили в пресс-службе врио губернатора Петербурга.

Так, в ближайшие три года на обновление теплосетей планируется направить до 9 миллиардов рублей. На эти цели Петербург в 2019 году направит 1,5 миллиарда рублей.

- В настоящее время между «Газпромом» и Правительством Санкт-Петербурга действует Соглашение о сотрудничестве на 2017-2018 годы. Александр Беглов и Алексей Миллер договорились, что очередной договор о намерении между Правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» будет действовать в течение 3-х лет в рамках трехлетнего бюджетного цикла, - добавили в пресс-службе врио губернатора Петербурега.

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