Беглов и Миллер договорились о ремонте теплосетей Петербурга
В Северной столице состоялась рабочая встреча временно исполняющего губернатора Северной столицы Александра Белова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
- Стороны обсудили вопросы, связанные с теплоснабжением потребителей города. В том числе, необходимость реконструкции сетевого комплекса АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», - сообщили в пресс-службе врио губернатора Петербурга.
Так, в ближайшие три года на обновление теплосетей планируется направить до 9 миллиардов рублей. На эти цели Петербург в 2019 году направит 1,5 миллиарда рублей.
- В настоящее время между «Газпромом» и Правительством Санкт-Петербурга действует Соглашение о сотрудничестве на 2017-2018 годы. Александр Беглов и Алексей Миллер договорились, что очередной договор о намерении между Правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» будет действовать в течение 3-х лет в рамках трехлетнего бюджетного цикла, - добавили в пресс-службе врио губернатора Петербурега.