Петербургские депутаты предлагают сделать День учителя выходным

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-20T13:03:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Парламентарии Северной столицы - Денис Четырбок, Максим Резник и Михаил Барышников - считают, что День учителя необходимо сделать выходным днем. Чтобы добавить в календарь еще один красный день 5 октября, нужно внести изменения в статью 112 Трудового кодекса. Петербургскому ЗакСобранию депутаты уже предложили выступить с такой инициативой в Государственной Думе. Проект соответствующего постановления появился на сайте ЗакСа Северной столицы.

- Традиция празднования Дня учителя в первое воскресенье октября существовала в СССР с 1965 года по 1994 год. Однако воспоминания о традиции празднования Дня учителя в выходной день живы в памяти людей и по сей день, что определяет актуальность и социальную значимость внесения предлагаемых изменений в законодательство. В 1994 году Всемирная организация ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя. Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Во многих странах День учителя - это один из главных национальных праздников и является выходным днем, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.