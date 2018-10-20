2018-10-20T13:03:12+03:00
Общество

Петербургские депутаты предлагают сделать День учителя выходным

Для этого нужно внести изменения в Трудовой кодекс
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутаты ЗакСа хотят, чтобы 5 октября стало выходным днем.Депутаты ЗакСа хотят, чтобы 5 октября стало выходным днем.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Парламентарии Северной столицы - Денис Четырбок, Максим Резник и Михаил Барышников - считают, что День учителя необходимо сделать выходным днем. Чтобы добавить в календарь еще один красный день 5 октября, нужно внести изменения в статью 112 Трудового кодекса. Петербургскому ЗакСобранию депутаты уже предложили выступить с такой инициативой в Государственной Думе. Проект соответствующего постановления появился на сайте ЗакСа Северной столицы.

- Традиция празднования Дня учителя в первое воскресенье октября существовала в СССР с 1965 года по 1994 год. Однако воспоминания о традиции празднования Дня учителя в выходной день живы в памяти людей и по сей день, что определяет актуальность и социальную значимость внесения предлагаемых изменений в законодательство. В 1994 году Всемирная организация ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя. Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Во многих странах День учителя - это один из главных национальных праздников и является выходным днем, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В музеях Петербурга пройдут «Детские дни»
Россельхознадзор не пустил в Петербург 24 тонны свинины из Чили
Игорь Албин вышел на субботник вместе с детьми из социальных учреждений Петербурга
Беглов и Миллер договорились о ремонте теплосетей Петербурга
За 2018 год в Пулково обслужили 14 миллионов пассажиров
Беглов попросил «ЛСР» ускорить строительство трамвайных путей
Сергей Шнуров и "Ленинград" побили рекорд, собрав 65 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург"
В Университете ИТМО сделали розовый бюстгальтер размера C++ в поддержку профилактики рака груди
На петербуржца, стрелявшего из ружья с балкона, завели уголовное дело
Пострадавшим при взрыве на предприятии "Авангард" в Гатчине выплатят компенсацию
Причиной взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине могло стать нарушение техники безопасности
Сергей Шнуров: «Все зрительницы на концерте могут быть моими будущими супругами»
Петербургский депутат просит сохранить имя аэропорту Пулково
В Петербурге с 22 октября вступают в силу ограничения движения транспорта
Следователи Ленобласти: взрыв произошел на складе пиротехники завода "Авангард"
Губернатор Ленобласти Дрозденко выехал на место взрыва в Гатчине
МЧС: при взрыве в Гатчине погибло два человека, еще двое в больнице
Взрыв в Гатчине: пострадал один человек
Воинов вернули на Аничков дворец
Оба Кокориных и Мамаев остались под арестом
Следственный комитет взял под контроль дело об отравлении детей ртутью в Петербурге
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Приморском районе Петербурга
В Приморском районе Петербурга слышна стрельба, полиция уже на месте
Из-за ДТП с четырьмя машинами, на Народной улице встали трамваи
В больницу с отравлением ртутью попала еще одна ученица 339-й школы Петербурга