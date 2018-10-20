Игорь Албин вышел на субботник вместе с детьми из социальных учреждений Петербурга

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-20T15:22:24+03:00

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В Петербурге проходит общегородской субботник. В нем поучаствовал и вице-губернатор Игорь Албин. Вместе с воспитанниками Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №11» на проспекте Космонавтов он убирал опавшую листу и высаживал липы.

На дружный субботник к детям пришли также председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров, который шефствует этим детским учреждением еще с 2015 года, глава Администрации Московского района Владимир Ушаков, декан факультета подготовки специалистов юридического института Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ Олег Харченко вместе со студентами, а также заместитель председателя Комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

После работы все отправились на чаепитие, где Игорь Албин пообщался с детьми, а после – со взрослыми обсудил дальнейшую помощь детскому учреждению.

– Важно найти свой путь, приобрести квалификацию, навыки. И среди благородных профессий как профессия следователя, так и, конечно, профессия реставратора. У вас уникальный шанс найти себя благодаря шефам, – обратился к ребятам Игорь Албин.