2018-10-20T15:22:24+03:00
Общество

Игорь Албин вышел на субботник вместе с детьми из социальных учреждений Петербурга

Они убрали листья и высадили липы на проспекте Космонавтов
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Игорь Албин вместе с детьми принял участие в субботнике на проспекте Космонавтов.Игорь Албин вместе с детьми принял участие в субботнике на проспекте Космонавтов.
Изменить размер текста:

В Петербурге проходит общегородской субботник. В нем поучаствовал и вице-губернатор Игорь Албин. Вместе с воспитанниками Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №11» на проспекте Космонавтов он убирал опавшую листу и высаживал липы.

На дружный субботник к детям пришли также председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров, который шефствует этим детским учреждением еще с 2015 года, глава Администрации Московского района Владимир Ушаков, декан факультета подготовки специалистов юридического института Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ Олег Харченко вместе со студентами, а также заместитель председателя Комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

После работы все отправились на чаепитие, где Игорь Албин пообщался с детьми, а после – со взрослыми обсудил дальнейшую помощь детскому учреждению.

– Важно найти свой путь, приобрести квалификацию, навыки. И среди благородных профессий как профессия следователя, так и, конечно, профессия реставратора. У вас уникальный шанс найти себя благодаря шефам, – обратился к ребятам Игорь Албин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В музеях Петербурга пройдут «Детские дни»
Россельхознадзор не пустил в Петербург 24 тонны свинины из Чили
Петербургские депутаты предлагают сделать День учителя выходным
Беглов и Миллер договорились о ремонте теплосетей Петербурга
За 2018 год в Пулково обслужили 14 миллионов пассажиров
Беглов попросил «ЛСР» ускорить строительство трамвайных путей
Сергей Шнуров и "Ленинград" побили рекорд, собрав 65 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург"
В Университете ИТМО сделали розовый бюстгальтер размера C++ в поддержку профилактики рака груди
На петербуржца, стрелявшего из ружья с балкона, завели уголовное дело
Пострадавшим при взрыве на предприятии "Авангард" в Гатчине выплатят компенсацию
Причиной взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине могло стать нарушение техники безопасности
Сергей Шнуров: «Все зрительницы на концерте могут быть моими будущими супругами»
Петербургский депутат просит сохранить имя аэропорту Пулково
В Петербурге с 22 октября вступают в силу ограничения движения транспорта
Следователи Ленобласти: взрыв произошел на складе пиротехники завода "Авангард"
Губернатор Ленобласти Дрозденко выехал на место взрыва в Гатчине
МЧС: при взрыве в Гатчине погибло два человека, еще двое в больнице
Взрыв в Гатчине: пострадал один человек
Воинов вернули на Аничков дворец
Оба Кокориных и Мамаев остались под арестом
Следственный комитет взял под контроль дело об отравлении детей ртутью в Петербурге
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Приморском районе Петербурга
В Приморском районе Петербурга слышна стрельба, полиция уже на месте
Из-за ДТП с четырьмя машинами, на Народной улице встали трамваи
В больницу с отравлением ртутью попала еще одна ученица 339-й школы Петербурга