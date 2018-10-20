Россельхознадзор не пустил в Петербург 24 тонны свинины из Чили

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-20T15:21:47+03:00

24 тонны такой свинины не пропустили в Петербург из Чили. Теперь она отправится обратно. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

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На контрольном ветеринарном пункте при въезде в Петербург не пропустили 24 тонны боенского мяса на кости из Чили. Прибыло оно в Россиию с аттестованного на импорт предприятия. Правда, свинина оказалась позеленевшей и с гнильцой. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

- Инспекторами ведомства выявлены признаки, свидетельствующие о несоблюдении условий температурного режима: наличие постороннего гнилостного запаха, нехарактерного для данного вида продукции, выделение мышечного сока, являющееся следствием дефростации, серовато-зеленой окраски поверхности некоторых кусков мяса, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Теперь ввоз партии мороженой свинины из Чили приостановлен из-за нарушения ветеринарного законодательства России. Мясо вернут туда, откуда его и привезли.