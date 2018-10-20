В музеях Петербурга пройдут «Детские дни»

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-20T15:44:44+03:00

Для маленьких петербуржцев пройдут "Детские дни" в музеях. Фото: museum12345.ru.

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В Северной столице через неделю стартует фестиваль «Детские дни». Для маленьких петербуржцев объединяются несколько десятков музеев и подготовят особую программу. Малыши и подростки смогут посетить игровые маршруты, интерактивыне выставки, мастер-классы и квесты.

Фестиваль «Детские дни в Петербурге» пройдет уже в 14-й раз. Ежегодно в нем участвует около 40 музеев культурной столицы. В этом году мероприятие пройдет с 27 октября по 5 ноября, а также в выходные 10-11 и 17-18 ноября.

Организатором фестиваля является Музей Анны Ахматовой и Центр развития музейного дела при поддержке Комитета по Культуре.

– Петербургским семьям фестиваль предоставляет возможность интересно и с пользой проводить каникулы, а музейным профессионалам – обмениваться опытом, повышать квалификацию и налаживать партнерские связи, – говорят организаторы.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля «Детские дни».