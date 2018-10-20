2018-10-20T18:57:35+03:00
Общество

Александр Беглов вышел на субботник на Пискаревское кладбище

Врио главы Петербурга во время общегородского мероприятия посадил ель
Евгения МОСКВИНА
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Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике. Фото: Пресс-служба Правительства Петербурга.Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике. Фото: Пресс-служба Правительства Петербурга.
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Врио губернатора Петербурга принял участие в субботнике. Александр Беглов посетил Пискаревское мемориальное кладбище и вместе с общественными общественниками, объединением блокадников и школьниками убирал листья с братских захоронений. Врио главы города также посадил во время субботника ель.

- Таким образом он выполнил данное ранее обещание председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. 17 октября в Смольном прошло выездное заседание Совета, на котором Александр Беглов пригласил участников внести свой вклад в благоустройство Пискаревского мемориального кладбища. Но, поскольку специально из Москвы на субботник приехать никто не смог, временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга посадил дерево от имени Михаила Федотова, - рассказали в пресс-службе Правительства Петербурга.

Также Александр Беглов пообщался с ветеранами и обсудил подготовку к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

После субботника врио губернатора дал поручение проработать проект благоустройства участка индивидуальных гражданских захоронений.

- Речь идет о том, чтобы очистить эту территорию, проложить дорожки, привести все могилы в порядок. В этой части кладбища захоронения датированы периодом с 1939 по 1960 год. В настоящее время из почти двух тысяч могил официально перерегистрировано чуть более 400-т могил. Многие захоронения заброшены, на сотнях памятников нет имен, - объяснили в пресс-службе Смольного.

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