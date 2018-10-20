2018-10-20T20:19:35+03:00
Общество

В общегородском субботнике приняли участие более 200 тысяч человек

20 октября в Петербурге высадили более тысячи деревьев
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге прошел День благоустройства. Фото: Комитет по благоустройству.В Петербурге прошел День благоустройства. Фото: Комитет по благоустройству.
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В Петербурге прошел День благоустройства. На большой городской субботник 20 октября собрались всего 219 тысяч горожан. Они работали на 640 участках по всему городу. Убирали внутриквартальные и внутридворовые территории, парки, сады и скверы, а также мемориалы, воинские и братские захоронения.

Горожанам предоставили необходимый инвентарь.

- По предварительным данным, в генеральной уборке города сегодня приняли участие более 83 тысяч работников предприятий и организаций, более 7 тысяч госслужащих, около 76 тысяч школьников, почти 16 тысяч студентов, 10 тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов. Осенний субботник поддержали также 17 тысяч активистов общественных организаций и 16 тысяч инициативных жителей, не входящих в какие-либо объединения, - рассказали в Комитете по благоустройству.

Самыми активными районами стали Московский, Фрунзенский, Приморский районы, Калининский и Невский – в них было больше всего участников.

- Петербуржцы собирали листву, убирали и вывозили мусор, ремонтировали и красили ограждения, - добавили в Комитете по благоустрйоству.

За субботник в Петербурге высадили более 1000 деревьев и 30 тысяч тюльпанов.

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