Пьяный водитель насмерть сбил школьника в Гатчинском районе

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-21T10:22:42+03:00

Подросток шел по обочине с велосипедом

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14-летний подросток скончался на дороге. Страшное ДТП, которое унесло жизнь школьника, произошло накануне, 20 октября, близ поселка Вырица в Гатчинском районе.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась в 15.50 на Сиверском шоссе. Тогда 36-летний водитель Фольксваген сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

- Водитель, предположительно, управлял авто в состоянии опьянения. 14-летний пешеход двигался вдоль обочины с велосипедом. В ДТП мальчик скончался на месте происшествия, - пояснили в ГИБДД.

По факту гибели проводится проверка.