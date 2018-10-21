Ночью в Ленобласть пришли заморозки

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-21T10:42:22+03:00

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К Петербургу все ближе подступает зима. Несмотря на солнечную погоду днем и плюсовые показатели на термометре в течение дня, ночью в город и окрестности приходят первые заморозки. Например, в ночь с субботы на воскресенье, температура воздуха опускалась до нуля градусов. Как сообщают в региональном управлении МЧС, это еще не предел.

Воскресным утром, 21 октября, в Ленинградской области было 7 градусов тепла. Днем немного потеплеет до 9-11 градусов выше нуля. Погода обещает быть не дождливой, облачной с прояснениями. При этом ветра практически нет - юго-западный ветер дует со скоростью всего 1 м/с. Однако ближе к вечеру он усилится и будет с порывами до 5 м/с.