2018-10-21T10:42:22+03:00
Общество

Ночью в Ленобласть пришли заморозки

Но днем столбик термометра оказывает отметку выше нуля
Алла МЕХОНЦЕВА
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К Петербургу все ближе подступает зимаК Петербургу все ближе подступает зимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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К Петербургу все ближе подступает зима. Несмотря на солнечную погоду днем и плюсовые показатели на термометре в течение дня, ночью в город и окрестности приходят первые заморозки. Например, в ночь с субботы на воскресенье, температура воздуха опускалась до нуля градусов. Как сообщают в региональном управлении МЧС, это еще не предел.

Воскресным утром, 21 октября, в Ленинградской области было 7 градусов тепла. Днем немного потеплеет до 9-11 градусов выше нуля. Погода обещает быть не дождливой, облачной с прояснениями. При этом ветра практически нет - юго-западный ветер дует со скоростью всего 1 м/с. Однако ближе к вечеру он усилится и будет с порывами до 5 м/с.

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