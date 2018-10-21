Спасатели Петербурга ликвидировали последствия разлива ртути в жилом доме

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-21T11:32:04+03:00

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Спасатели Северной столицы боролись с последствиями разлива ртути в одном из жилых домов Фрунзенского района Петербурга. Как сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, происшествие с опасными веществами было зафиксировано в коммуналке на улице Курской 20 октября.

По данным МЧС, разлилось примерно 5 миллилитров вещества - это достаточно большое количество. Две бригады спасателей немедленно приступили к демеркуризация и очистки помещений. Пока пострадавших, по данным МЧС, не обнаружено.

Ртуть опаснейшее вещество, отравление которым может привести к тяжелым последствиям, вплоть до смертельного исхода. Интересно, что на этой неделе в школе № 339 в Невском районе Петербурга, дети отравились ртутью. Проведенное обследование Роспотребнадзора выявило превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) паров ртути на лестнице здания до 1,7 раз, в кабинете № 26 до 2,0 раз, на площадке для скейтборда - в 30 раз.