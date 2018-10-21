На свадьбе в Петербурге гости погибли, выпав из открытой террасы

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-21T12:20:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедией закончилась пышная свадьба в Северной столице. Вечером 20 октября с террасы панорамного ресторана Graf Zeppelin, что находится на 6 этаже отеля «Азимут» (набережная реки Фонтанки), выпало двое мужчин. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло в субботу около семи часов вечера. Сразу после трагедии на месте работали следователи, к ресторану подъехали машины «скорой». По словам очевидцев молодые люди после падения с высоты 6 этажа погибли на месте – крыльцо у отеля, на которое рухнули гости свадьбы, оказалось каменным.

В ресторане практически отсутствуют стены, их заменяют огромные окна, из которых открывается панорамный вид на исторический центр города. Кроме того, у заведения есть собственная открытая терраса, где проходят церемонии выездной регистрации свадеб.