На Петербург надвигается сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-21T14:28:19+03:00

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В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра. Местные спасатели уже предупреждают горожан об опасности и рекомендуют соблюдать меры безопасности.

По данным МЧС, завтра утром, 22 октября, в город придет юго-западный, западный ветер 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха останется прежней – в среднем +9 градусов Цельсия.

Спасатели напоминают: во время сильнейшего ветра стоит обходить рекламные щиты и шаткие строения. Кроем того, стоит избегать деревьев, линий электропередач и закрывать окна в квартире. В случае ЧС можно позвонить по номеру: 8(812) 299-99-99.

Кстати, непогода коснется и Ленобласти. 22 октября здесь также ожидаются местами порывы ветра до 15-20 м/с. А 23 октября температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, что спровоцирует гололедицу.