В Петербурге устроят дискотеку под произведения Чайковского и Прокофьева
Симфонический оркестр города выступит бесплатно вечером 24 октября. Под звуки классической музыки слушатели смогут на некоторое время окунуться в атмосферу красоты, послушать великих композиторов (Чайковского, Бородина, Прокофьева) и потанцевать.
Посетить мероприятие можно 24 октября в 20.00 по адресу наб.Обводного канала, дом 60. Креативное пространство «Ткачи».
Организаторы мероприятия отмечают: они докажут, что под классическую музыку не обязательно чинно восседать на стуле, а можно отлично повеселиться.
- Великие классики могут раскачать зал не хуже, чем самые знаменитые диджеи, - уверяют создатели мероприятия и подчеркивают, что танцевальный мастер-класс для всех посетителей проведет балерина Александрийского театра Ольга Бобкова.