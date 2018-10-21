В Петербурге устроят дискотеку под произведения Чайковского и Прокофьева

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-21T15:13:01+03:00

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Симфонический оркестр города выступит бесплатно вечером 24 октября. Под звуки классической музыки слушатели смогут на некоторое время окунуться в атмосферу красоты, послушать великих композиторов (Чайковского, Бородина, Прокофьева) и потанцевать.

Посетить мероприятие можно 24 октября в 20.00 по адресу наб.Обводного канала, дом 60. Креативное пространство «Ткачи».

Организаторы мероприятия отмечают: они докажут, что под классическую музыку не обязательно чинно восседать на стуле, а можно отлично повеселиться.

- Великие классики могут раскачать зал не хуже, чем самые знаменитые диджеи, - уверяют создатели мероприятия и подчеркивают, что танцевальный мастер-класс для всех посетителей проведет балерина Александрийского театра Ольга Бобкова.