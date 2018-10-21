2018-10-21T17:22:14+03:00
Происшествия

Автобус с петербургскими туристами въехал в стадо кабанов

Погибло два диких животных
Алла МЕХОНЦЕВА
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Автобус, который врезался в стадо диких парнокопытных, двигался из Северной столицы в Эстонию.Автобус, который врезался в стадо диких парнокопытных, двигался из Северной столицы в Эстонию.Фото: Ольга ЕФРЕМОВА
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ДТП с участием петербургских туристов и стада кабанов произошло 190-м километре шоссе «Таллин-Нарва» в субботу, 20 октября. Как сообщают эстонские СМИ, никто из туристов не пострадал.

Автобус, который врезался в стадо диких парнокопытных, двигался из Северной столицы в Эстонию. В результате столкновения погибло два кабана.

По данным пресс-службы эстонской полиции автомобиль, перевозивший путешественников, не получил серьезных повреждений. Автобус продолжил свой путь. Однако спасателям пришлось устранять последствия ДТП, поэтому в течение часа движение на этом участке трассы было приостановлено.

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