2018-10-21T16:12:04+03:00
Спорт

ФК «Зенит» проиграл первый матч без Кокорина

Петербуржцы уступили москвичам на матче 21 октября
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Команда сине-бело-голубых, оставшись без своего сильного игрока Александра Кокорина, уступила соперникам из «Динамо».Команда сине-бело-голубых, оставшись без своего сильного игрока Александра Кокорина, уступила соперникам из «Динамо».Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Команда сине-бело-голубых, оставшись без своего сильного игрока Александра Кокорина, уступила соперникам из «Динамо». Пока нападающий ФК «Зенит» льет слезы раскаяния в СИЗО после нападения на чиновника Минпромторга, его коллеги из футбольного клуба продолжают выходить на поле и без него. Правда, в этот раз не совсем успешно. В прошедшем матче 21 октября они сыграли со счетом 1:0 в пользу «Динамо».

Игра проходила в Москве. На 74-й минуте матча динамовцам удалось открыть счет и удержать его до 90-й минуты. Таким образом, команда смогла прервать серию из трех поражений подряд. Теперь москвичи поднялись на 9-е место в турнирной таблице. Но несмотря ни на что «Зенит» остается в лидерах.

Кстати, на этой игре "Динамо" - "Зенит" фанаты повесили баннер, высмеивающий Кокорина и Мамаева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге выгорела трехкомнатная квартира
Художница из Петербурга отправит ватник и валенки в СИЗО Кокорину
Три человека пострадали в ДТП с КамАЗом в Петербурге
Автобус с петербургскими туристами въехал в стадо кабанов
В Петербурге устроят дискотеку под произведения Чайковского и Прокофьева
На Петербург надвигается сильный ветер
На свадьбе в Петербурге гости погибли, выпав из открытой террасы
Спасатели Петербурга ликвидировали последствия разлива ртути в жилом доме
Ночью в Ленобласть пришли заморозки
Пьяный водитель насмерть сбил школьника в Гатчинском районе
В общегородском субботнике приняли участие более 200 тысяч человек
Александр Беглов вышел на субботник на Пискаревское кладбище
В музеях Петербурга пройдут «Детские дни»
Россельхознадзор не пустил в Петербург 24 тонны свинины из Чили
Игорь Албин вышел на субботник вместе с детьми из социальных учреждений Петербурга
Петербургские депутаты предлагают сделать День учителя выходным
Беглов и Миллер договорились о ремонте теплосетей Петербурга
За 2018 год в Пулково обслужили 14 миллионов пассажиров