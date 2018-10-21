ФК «Зенит» проиграл первый матч без Кокорина

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-21T16:12:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда сине-бело-голубых, оставшись без своего сильного игрока Александра Кокорина, уступила соперникам из «Динамо». Пока нападающий ФК «Зенит» льет слезы раскаяния в СИЗО после нападения на чиновника Минпромторга, его коллеги из футбольного клуба продолжают выходить на поле и без него. Правда, в этот раз не совсем успешно. В прошедшем матче 21 октября они сыграли со счетом 1:0 в пользу «Динамо».

Игра проходила в Москве. На 74-й минуте матча динамовцам удалось открыть счет и удержать его до 90-й минуты. Таким образом, команда смогла прервать серию из трех поражений подряд. Теперь москвичи поднялись на 9-е место в турнирной таблице. Но несмотря ни на что «Зенит» остается в лидерах.

Кстати, на этой игре "Динамо" - "Зенит" фанаты повесили баннер, высмеивающий Кокорина и Мамаева.