2018-10-21T18:51:33+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с КамАЗом в Петербурге

Грузовик столкнулся с микроавтобусом
Алла МЕХОНЦЕВА
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В ДТП пострадали три человека.В ДТП пострадали три человека.Фото: Александр ГЛУЗ
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ДТП с пострадавшими произошло сегодня, 21 октября, в Красногвардейском районе Петербурга. Микроавтобуса и «КамАЗа» столкнулись на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает отдел пропаганды регионального ГИБДД.

По данным дорожных полицейских, в результате аварии пострадало трое.

- По предварительной информации, при съезде на Мурино с внешнего кольца КАД , водитель 1960 года рождения, управляя микроавтобусом совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ", - отмечают в ГИБДД.

Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии, один – в среднем.

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