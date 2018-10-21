Три человека пострадали в ДТП с КамАЗом в Петербурге
Грузовик столкнулся с микроавтобусом
В ДТП пострадали три человека.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:
ДТП с пострадавшими произошло сегодня, 21 октября, в Красногвардейском районе Петербурга. Микроавтобуса и «КамАЗа» столкнулись на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает отдел пропаганды регионального ГИБДД.
По данным дорожных полицейских, в результате аварии пострадало трое.
- По предварительной информации, при съезде на Мурино с внешнего кольца КАД , водитель 1960 года рождения, управляя микроавтобусом совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ", - отмечают в ГИБДД.
Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии, один – в среднем.