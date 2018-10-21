Художница из Петербурга отправит ватник и валенки в СИЗО Кокорину

СЕГОДНЯ 19:48 2018-10-21T19:49:10+03:00

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Эпатажная художница из Петербурга Ирина Романовская не перестает удивлять своим творчеством. В этот раз она решила не рисовать никого грудью (как она это обычно делает), а просто поддержать опальных футболистов Александра Кокорина и Павла мамаева. Сейчас спортсмены, которые избили чиновника Минпромторга, находятся в СИЗО и им, по мнению художницы Романовской, очень нужны валенки и теплый ватник.

- Я выражаю поддержку спортсменам, и просит отпустить их из тюрьмы, - рассказывает художница Романовская.

Кроме того, художница намерена отправить в Бутырскую тюрьму и портрет футболистов, который она ранее нарисовала своей грудью.