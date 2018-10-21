В Петербурге выгорела трехкомнатная квартира
Жильцы рассказывают, что в ней живет бабушка
Фото с места пожара. Фото: группа "ЧП и ДТП" в соцсети "ВКонтакте"
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Сегодня, 21 октября, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. По данным городского МЧС, на улице Демьяна Бедного загорелась трехкомнатная квартира. Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 16.20.
На место выехало 12 спасателей и три пожарных машины. Только через полчаса огонь удалось потушить полностью.
Предположительно, возгорание произошло на балконе, а затем огонь перекинулся и на комнату. В дыму была вся квартира, подъезд и даже окрестности. К счастью, немолодая хозяйка квадратных метров осталась жива – ее успели вывести из помещения. Причины пожара устанавливаются.