2018-10-22T08:16:02+03:00
Происшествия

Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей

22 октября в Северной столице будет ветрено и сыро
Петр КИБЕР
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Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей.Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Теплая петербургская осень 2018 года успела установить не один температурный рекорд, прежде чем уйти на покой. Но увы. Все рано или поздно заканчивается. Вот и сегодня, 22 октября, новая рабочая неделя начинается с похолодания, ветра и дождей.

- В понедельник в Петербурге весь день будут выпадать осадки, ветер юго-западный и западный с порывами до сильного, воздух прогреется до 10 градусов выше ноля, атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Не улучшится погода и в ближайшие два дня. Во вторник и среду в Северной столице также будет дождливо, а температура упадет до плюс 6-7 градусов. При этом ночью метеорологи ждут заморозков, которые уже пришли в Ленинградскую область.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 24 на 25 октября в Петербурге может выпасть первый снег, а на дорогах образоваться гололедица. Так что автомобилистам лучше заранее подумать о том, где и как сменить летнюю резину на зимнюю.

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