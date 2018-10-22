В Петербурге УФАС отменило конкурс на создание школы для детей-инвалидов в Невском районе
Благое дело – строительство школы для детей-инвалидов в Невском районе Санкт-Петербурга, временно оказалось отложено до проведения нового конкурса. Заказ на проектирование здания образовательного учреждения отменили в антимонопольной службе.
- Жалобу на условия, содержащиеся в требованиях к участникам аукциона, подала компания «Альянс ЕСП», - сообщается на сайте госзакупок.
Коммерсанты пожаловались в петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России, и УФАС, рассмотрев причину жалобы, распорядилось отменить торги до устранения сомнительных требований.
«Альянс ЕСП» жаловалась на то, что заказчик - Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга, требовал наличие сертификата Федерального агентства по техническому регулированию или сертификата Системы добровольной сертификации «Развитие, качество, актуальность», что в УФАС сочли необоснованным условием.
Стоит сказать, что цена контракта составляет около 17 миллионов рублей.