В Петербурге УФАС отменило конкурс на создание школы для детей-инвалидов в Невском районе

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-22T09:05:48+03:00

В Петербурге УФАС отменило конкурс на строительство школы для детей-инвалидов в Невском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной стали нарушения при подаче заявки на аукцион

Изменить размер текста: A A

Благое дело – строительство школы для детей-инвалидов в Невском районе Санкт-Петербурга, временно оказалось отложено до проведения нового конкурса. Заказ на проектирование здания образовательного учреждения отменили в антимонопольной службе.

- Жалобу на условия, содержащиеся в требованиях к участникам аукциона, подала компания «Альянс ЕСП», - сообщается на сайте госзакупок.

Коммерсанты пожаловались в петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России, и УФАС, рассмотрев причину жалобы, распорядилось отменить торги до устранения сомнительных требований.

«Альянс ЕСП» жаловалась на то, что заказчик - Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга, требовал наличие сертификата Федерального агентства по техническому регулированию или сертификата Системы добровольной сертификации «Развитие, качество, актуальность», что в УФАС сочли необоснованным условием.

Стоит сказать, что цена контракта составляет около 17 миллионов рублей.