В Приморском районе Петербурга водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-22T09:46:24+03:00

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Утро понедельника стало недобрым для 18-летней жительницы Приморского района Санкт-Петербурга. Спешащая по делам девушка неосторожно переходила дорогу и попала под колеса иномарки.

- 22 октября около 7:30 часов утра на улице Ситцевой, напротив дома номер 3, водитель автомобиля «Мазда» совершил наезд на пешехода – девушку 2000 года рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

На место аварии сразу же вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшую в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что за рулем иномарки находился 23-летний мужчина. По предварительной информации, водитель не успел отреагировать на внезапно появившегося на дороге пешехода. Девушка перебегала дорогу в неположенном месте, что с темнотой в ранее время суток и могло привести к ДТП.