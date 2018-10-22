2018-10-22T10:08:36+03:00
Спорт

В КХЛ признали ошибку в серии буллитов, в которой СКА проиграл ЦСКА

При тщательном просмотре повтора оказалось, что петербуржцам не засчитали забитую шайбу
Петр КИБЕР
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В КХЛ признали ошибку в серии буллитов, в которой СКА проиграл ЦСКА.В КХЛ признали ошибку в серии буллитов, в которой СКА проиграл ЦСКА.Фото: Илья СМИРНОВ
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Вчера, 21 октября, в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга состоялось принципиальное армейское дерби. Армейцы с Невы принимали своих московских одноклубников. Игра, в которой решалось лидерство в текущем чемпионате, завершилась победой столичной команды и «результативной» ошибкой судей.

- При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска игрока СКА, главным специалистом КХЛ в комнате видеопросмотров была допущена ошибка, - сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Инцидент случился уже в серии буллитов, после основного и дополнительного времени, завершившегося со счетом 1:1. Определить победителя матча должны были штрафные броски. Здесь СКА и не повезло. Судья, рассматривавший эпизод, не смог разобраться, что шайба пересекла линию ворот, а потом вылетела обратно от щитка вратаря. Но нога голкипера была за чертой, поэтому гол должен был быть засчитан.

Пока неизвестно, будет ли СКА подавать протест на результаты матча. После игры главный тренер армейцев никак не обмолвился на этот счет.

- Я, в принципе, доволен ребятами, доволен игрой. К сожалению, набрали только одно очко, - заявил Илья Воробьев.

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