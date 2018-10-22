2018-10-22T10:39:39+03:00
Происшествия

Рейс из Петербурга в Душанбе задержался с вылетом почти на 14 часов

Все это время пассажиры авиакомпании «Сомон Эйр» ждали самолета в Пулково
Петр КИБЕР
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Рейс из Петербурга в Душанбе задержался с вылетом почти на 14 часов.Рейс из Петербурга в Душанбе задержался с вылетом почти на 14 часов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Очередная длительная задержка произошла на маршруте Петербург-Душанбе. Накануне, 21 октября, несколько сотен пассажиров долгие часы ждали вылета своего рейса в Пулково. Очередная задержка случилась у авиакомпании «Сомон Эйр».

Первоначально рейс SZ 204 таджикского авиаперевозчика должен был вылететь в Душанбе еще в 11:30 утра 21го числа, однако отправление неоднократно переносилось и, в итоге, самолет вылетел из Пулково только в час ночи 22 октября. Общее время ожидания составило 13,5 часов.

Надо отметить, что это не первая многочасовая задержка рейсов «Сомон Эйр» из Петербурга. Только недавно сотни пассажиров компании также долгие часы ждали своего самолета, который никак не мог прибыть в Северную столицу, чтобы отправиться по маршруту. 3 октября вылет в Худжанд опоздал на 17 часов.

Как и в прошлый раз, причиной «веерной» задержки стало несвоевременное прибытие борта в предыдущий аэропорт. Накладки и стали главной проблемой для таджикского перевозчика. Сейчас рейс SZ 204 уже приземлился в Душанбе.

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