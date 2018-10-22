2018-10-22T11:03:24+03:00
Происшествия

В Петербурге поймали насильника, надругавшегося над 14-летней девочкой

Подозреваемого в преступлении жителя Московского района сейчас допрашивают в полиции
Петр КИБЕР
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В Петербурге поймали насильника, надругавшегося над 14-летней девочкой.В Петербурге поймали насильника, надругавшегося над 14-летней девочкой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над 14-летней девочкой. Сейчас житель Московского района Северной столицы находится в отделении, где дает показания.

- Ночью, 21 октября, в полицию обратилась 48-летняя гражданка, которая заявила, что ее дочку изнасиловал неизвестный мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Женщина смогла назвать адрес – одну из квартир дома 147/5 по Ленинскому проспекту, где и произошло преступление, однако не смогла объяснить, почему ее несовершеннолетний ребенок оказался ночью в гостях у взрослого мужчины.

Впрочем, на этот вопрос матери предстоит ответить в инспекции по делам несовершеннолетних, а самого насильника в тот же день задержали оперативники. Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

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