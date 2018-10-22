2018-10-22T12:15:35+03:00
Общество

В Петербурге «детям войны» предложили оказывать бесплатную юридическую помощь

Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении проект нового городского закона
Петр КИБЕР
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В Петербурге «детям войны» предложили оказывать бесплатную юридическую помощь.В Петербурге «детям войны» предложили оказывать бесплатную юридическую помощь.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Сегодня, 22 октября, депутаты петербургского Законодательного собрания рассматривали инициативу своих коллег Владимира Носова и Дениса Четырбока, которые предлагали включить в перечень лиц, которым оказывается бесплатная юридическая помощь «детей войны».

- Предлагается предоставить гражданам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, дополнительные гарантии на получение бесплатной юридической помощи, - сообщается на сайте петербургского ЗакСа.

В законопроекте речь идет о профессиональных консультациях, помощи в составлении юридических документов и представительстве интересов в суде.

Сейчас право на получение такого рода консультации имеют ветераны Великой Отечественной войны, герои России, Советского Союза, социалистического труда и герои труда Российской Федерации. Всего речь идет более чем о полумиллионе жителей Санкт-Петербурга.

Сам законопроект должен пройти еще два чтения в ЗакСе и получить утверждение губернатора города.

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