2018-10-22T14:21:31+03:00
Общество

В Петербурге за 410 миллионов продано здание телеграфа на Почтамтской улице

Сейчас в доме размещается отель на 22 номера
Петр КИБЕР
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В Петербурге за 410 миллионов продано здание телеграфа на Почтамтской улице.В Петербурге за 410 миллионов продано здание телеграфа на Почтамтской улице.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Российском аукционном доме прошли торги по продаже бывшего Управления городского телефона и телеграфа на Почтамтской улице. За здание, которое на реализацию выставил «Ростелеком», победитель заплатил за лот 410 миллионов рублей.

- В торгах участвовало два претендента. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью Фирма «Гран», - сообщает пресс-служба Российского акционерного дома.

Напомним, что дом на Почтамтской улице 15 Б является историческим памятником регионального значения. Здание построено по в конце XVIII века. До 1859 года здесь проживали знатные дворяне из рода Керстен, однако у них дом выкупило государство. Помещения переоборудовали и устроили здесь Главное Управление телефона и телеграфа. Таким оно просуществовало до 2001 года, когда служащих перевели в другое здание, а в доме обустроили отель на 22 номера и общественно-деловой центр.

Что будет делать с новым приобретением победитель торгов – пока неизвестно.

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