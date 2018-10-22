2018-10-22T15:26:14+03:00
Общество

Статуи в Царском Селе отправляются на зимовку

В музее-заповеднике скульптуры начали закрывать специальными коробами
Степан СТЕПАНОВ
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Статуи в Царском селе на зиму закроют в короба. Фото: ГМЗ "Царское Село"Статуи в Царском селе на зиму закроют в короба. Фото: ГМЗ "Царское Село"
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Царскосельские статуи в городе Пушкин Ленинградской области начали облачать в специальные короба. Это уже явный признак того, что зима близко. Фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуру Нимфы в Собственном садике Екатерининского парка уже спрятали, на очереди еще более 30 статуй.

- Скульптуры на Гранитной террасе, бюсты у павильона «Грот» и вазу у павильона «Эрмитаж» в ближайшее время также укроют от холодов, - рассказали в музее-заповеднике «Царское Село». - В специальные короба укутают и знаменитую «Девушку с кувшином», скульптуры во Фрейлинском садике и вдоль фасадов Екатерининского дворца. А к концу недели очередь дойдет до бюстов с Камероновой галереи - их перенесут в застекленную часть музея.

А вот Венецианскую мраморную скульптуру на Эрмитажной аллее и вдоль парадного фасада Екатерининского дворца один короб не спасет. Их дополнительно укутают в холстину. Как отмечают специалисты, этот материал хорошо впитывает влагу и пропускает воздух.

- Перед началом зимы мы ежегодно моем скульптуры с детским шампунем, сильно загрязненные участки мрамора обрабатываем парогенератором, после чего покрываем водоотталкивающим раствором, – говорит хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере.

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