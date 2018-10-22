Ветераны смогут 6 дней в году пользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-22T17:46:55+03:00

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В 69-ю статью «Социального кодекса Санкт-Петербурга» 22 октября внесены сразу несколько изменений. В частности врио губернатора Александр Беглов расширил льготы для ветеранов. Шесть дней в году они смогут пользоваться общественным транспортом в Петербурге совершенно бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Сейчас ветеранам ВОв и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками во время Второй мировой войны, предоставляется право на бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного транспорта и в метро 27 января, 8 и 9 мая за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, - отметили в пресс-службе. - Закон предоставит право указанным лицам на бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта и в метро также 26, 28 января и 7 мая.