2018-10-22T20:19:58+03:00
Общество

В Петербурге появились новые остановки общественного транспорта

А в субботу в городе пройдет Эстафета огня и будет ограничено движение транспорта
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
В Петербурге ограничат движение транспорта 27 октября.В Петербурге ограничат движение транспорта 27 октября.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге появились новые остановки общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе Смольного, они расположены по следующим адресам:

- на автобусном маршруте № 170 - «Улица Шаврова» и «Планерная улица, 71» в направлении от Школьной улицы;

- на автобусных маршрутах №№ 85 и 182 - «Планерная улица, 71» в направлении от Шуваловского проспекта.

В ТЕМУ

27 октября ограничат движение транспорта

В субботу 27 октября в Петербурге состоится этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Движение транспорта будет закрываться 9:00 до 14.00 по пл. Академика Сахарова, а также с 12.00 до 13.00 поэтапно по ходу движения участников эстафеты: Менделеевская линия, Университетская наб. от Менделеевской линии до дворцового моста, Дворцовый мост, Адмиралтейская наб., Сенатская пл., Исаакиевская пл., Вознесенский пр. от Исаакиевской пл. до ул. Декабристов, ул. Декабристов от Вознесенского пр. до ул. Декабристов, д. 37 (стадион НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта).

Кроме того, будет введен запрет парковки транспортных средств с 00.00 25 октября до 13.00 27 октября по четной стороне Менделеевской линии и участку ул. Декабристов от Вознесенского пр. до Театральной пл.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гатчине подростки выясняли отношения дракой с ножом: двое ранены
Ветераны смогут 6 дней в году пользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно
Худрук Театра имени Миронова Рудольф Фурманов 22 октября отмечает юбилей
Статуи в Царском Селе отправляются на зимовку
Подпольное казино закрыли в центре Петербурга
В Петербурге вышли на наркоторговцев: изъято более 7 кг закладок
В Петербурге за 410 миллионов продано здание телеграфа на Почтамтской улице
Петербургские медики отправились на помощь пострадавшим в Керчи
В Петербурге «детям войны» предложили оказывать бесплатную юридическую помощь
В Петербурге поймали насильника, надругавшегося над 14-летней девочкой
Рейс из Петербурга в Душанбе задержался с вылетом почти на 14 часов
В КХЛ признали ошибку в серии буллитов, в которой СКА проиграл ЦСКА
В Приморском районе Петербурга водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку
В Петербурге УФАС отменило конкурс на создание школы для детей-инвалидов в Невском районе
Нурмагомедов подержал СКА, но петербуржцы все равно проиграли ЦСКА
Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей