В Петербурге появились новые остановки общественного транспорта

22 Окт. 20:19 2018-10-22T20:19:58+03:00

А в субботу в городе пройдет Эстафета огня и будет ограничено движение транспорта

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В Санкт-Петербурге появились новые остановки общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе Смольного, они расположены по следующим адресам:

- на автобусном маршруте № 170 - «Улица Шаврова» и «Планерная улица, 71» в направлении от Школьной улицы;

- на автобусных маршрутах №№ 85 и 182 - «Планерная улица, 71» в направлении от Шуваловского проспекта.

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27 октября ограничат движение транспорта

В субботу 27 октября в Петербурге состоится этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Движение транспорта будет закрываться 9:00 до 14.00 по пл. Академика Сахарова, а также с 12.00 до 13.00 поэтапно по ходу движения участников эстафеты: Менделеевская линия, Университетская наб. от Менделеевской линии до дворцового моста, Дворцовый мост, Адмиралтейская наб., Сенатская пл., Исаакиевская пл., Вознесенский пр. от Исаакиевской пл. до ул. Декабристов, ул. Декабристов от Вознесенского пр. до ул. Декабристов, д. 37 (стадион НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта).

Кроме того, будет введен запрет парковки транспортных средств с 00.00 25 октября до 13.00 27 октября по четной стороне Менделеевской линии и участку ул. Декабристов от Вознесенского пр. до Театральной пл.