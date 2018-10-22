2018-10-22T22:56:13+03:00
Происшествия

В Гатчине подростки выясняли отношения дракой с ножом: двое ранены

Родители пострадавших написали заявления в полицию
Елена МОЛОДКИНА
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Что именно стало причиной конфликта, еще предстоит выяснить. Фото: Архив "КП"Что именно стало причиной конфликта, еще предстоит выяснить. Фото: Архив "КП"
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Петербургские полицейские проводят проверку по факту конфликта в Бокситогорском районе. Случилось все вечером 21 октября на Комсомольской улице. Главные действующие лица - местные подростки.

Как установили полицейские, всего в драке участвовала компания из четверых местных парней. Двоим потребовалась помощь врачей.

- В результате конфликта подростки 16 и 17 лет получили легкие резаные раны. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их отправили на амбулаторное лечение, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Родители пострадавших тинейджеров написали заявления в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку. Всех участников вооруженной ножами дрики установили и опросили.

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