В Петербурге со здания Скорбященской церкви рухнули леса

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-23T10:57:35+03:00

В Петербурге со здания ремонтируемой церкви рухнули леса. Фото: vk.com/spb_today

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Сильный ветер, о котором накануне предупреждало петербургское управление МЧС, не мог не «отметиться» в городе. Поздо вечером в понедельник, 22 октября, сильный порыв сорвал строительные леса со здания церкви на проспекте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674528" frameborder="0"></iframe> 22 октября сильный порыв ветра сорвал строительные леса со здания церкви на проспекте Обуховской обороны.

- Завались строительные леса на восстанавливаемом храме на проспекте Обуховской обороны, - сообщили очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неприятность произошла в доме номер 24, этот адрес занимает Скорбященская церковь, построенная во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)».

На фото с места происшествия видно, что строительные конструкции не рухнули вниз, как это могло произойти с деревянными лесами, а оторвались от стены здания и улеглись на забор.

Скорее всего, рабочими была нарушена технология сборки – стальные леса просто плохо закрепили, отчего их и сдуло ветром. Дополнительную парусность придал и декоративный баннер, которым была задрапирована конструкция.

По предварительной информации, при ЧП никто не пострадал.