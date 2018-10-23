В Петербурге со здания Скорбященской церкви рухнули леса
Сильный ветер, о котором накануне предупреждало петербургское управление МЧС, не мог не «отметиться» в городе. Поздо вечером в понедельник, 22 октября, сильный порыв сорвал строительные леса со здания церкви на проспекте.
22 октября сильный порыв ветра сорвал строительные леса со здания церкви на проспекте Обуховской обороны.
- Завались строительные леса на восстанавливаемом храме на проспекте Обуховской обороны, - сообщили очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Неприятность произошла в доме номер 24, этот адрес занимает Скорбященская церковь, построенная во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)».
На фото с места происшествия видно, что строительные конструкции не рухнули вниз, как это могло произойти с деревянными лесами, а оторвались от стены здания и улеглись на забор.
Скорее всего, рабочими была нарушена технология сборки – стальные леса просто плохо закрепили, отчего их и сдуло ветром. Дополнительную парусность придал и декоративный баннер, которым была задрапирована конструкция.
По предварительной информации, при ЧП никто не пострадал.