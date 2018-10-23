Суд не стал ликвидировать «Санкт-Петербургский Союз художников»

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-23T09:02:45+03:00

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Октябрьский районный суд Северной столицы отклонил иск Минюста РФ, в котором содержалось требование о ликвидации «Санкт-Петербургского Союза художников».

- Оставить без удовлетворения требования административного искового заявления ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу, - сообщает городская объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что претензии у федерального ведомства возникли из-за того, что петербургский «Союз художников» проводил мероприятия вне своего региона, сдавал арендуемые помещения в субаренду и так далее.

Сами художники приняли во внимание упреки и быстренько внесли изменения в устав, чтобы тот соответствовал требованиям Минюста, а также пообещали впредь не нарушать правила.

В защиту петербургского «Союза художников» высказывались известные люди, в частности Михаил Шемякин и другие деятели искусств, которые обратились с коллективным письмом к врио губернатора Александру Беглову.

Пока реакция Минюста на решение Октябрьского суда неизвестна.