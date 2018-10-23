2018-10-23T09:19:32+03:00
Политика

Александр Беглов обсудил сотрудничество с регионами стан Европы

Врио губернатора провел деловую встречу в Смольном
Петр КИБЕР
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Александр Беглов обсудил сотрудничество с регионами стан Европы. Фото: Пресс-служба администрации СПбАлександр Беглов обсудил сотрудничество с регионами стан Европы. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Петербург намерен активно сотрудничать со странами Европейского союза несмотря на действующие санкции. Вчера, 22 октября, в Смольном прошла встреча врио губернатора Северной столицы Александра Беглова и председателя Европейского Комитета регионов Карла-Хайнца Ламбертца.

- В рамках программ приграничного сотрудничества Петербург успешно развивает отношения с Латвией, Эстонией и Финляндией, а также усиливает свое присутствие в Восточной Европе и на Балканском полуострове, в том числе с Грецией, - сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам Александра Беглова, основные направления двустороннего сотрудничества Петербурга с европейскими партнерами, кроме развития добрососедских отношений – туризм и торговля.

Естественно, что введенные со стороны Европейского союза и ряда других стран санкции не могут не создавать трудностей, но на региональном уровне их влияние не так заметно.

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