2018-10-23T09:42:55+03:00
Общество

Во вторник, 23 октября, в Петербурге будет дождливо, но с прояснениями

Температура воздуха в Северной столице не поднимется выше плюс семи градусов
Петр КИБЕР
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Во вторник, 23 октября, в Петербурге будет дождливо, но с прояснениями.Во вторник, 23 октября, в Петербурге будет дождливо, но с прояснениями.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Обычная осенняя погода – так, в двух словах, можно описать прогноз синоптиков на вторник, 23 октября. По предположениям метеорологов, в Петербурге будет прохладно, сыро, но с прояснениями.

- Днем в городе ожидаются кратковременные дожди, ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит 6-8 градусов выше ноля, атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Чуть приятнее погода должна быть завтра. В среду, 24 октября, синоптики почти не ждут осадков – если дожди и будут, то небольшие, зато обещают, что через тучи периодически будет проглядывать солнце.

Напомним, что накануне главный метеоролог Северной столицы предупредил о первом снеге в Петербурге. Заморозки можно ожидать уже в ночь со среды на четверг. Автомобилистам стоит подготовится к зимнему сезону и поменять летнюю резину на нечто более подходящее.

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