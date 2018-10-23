2018-10-23T11:27:14+03:00
Общество

Петербург и Петрозаводск свяжет новый автобусный маршрут

Стоимость поездки из города на Неве в столицу Карелии составит от 450 рублей
Петр КИБЕР
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Петербург и Петрозаводск свяжет новый автобусный маршрут. Фото: vk.com/ecolinesnetПетербург и Петрозаводск свяжет новый автобусный маршрут. Фото: vk.com/ecolinesnet
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У жителей Северной столицы и петрозаводчан появилась еще одна возможность съездить друг к другу в гости. С 22 октября город на Неве и столицу Карелии свяжет новый автобусный маршрут. Один из крупных автоперевозчиков раз в день будет отправлять автобусы по данному направлению.

- Отправление из Петербурга назначено на 23:00, расчетное время прибытия в Петрозаводск – 6:00. В обратном направлении автобус уходит из Петрозаводска в 21:55 и прибывает в Северную столицу в 5:30, - говорится на сайте транспортной компании.

Время в пути составляет около семи часов, что сопоставимо с путешествием по железной дороге в плацкарте. «Ласточка», которая также связывает два города, совершает рейс за 5 часов.

Пока продажа билетов на автобус осуществляется на даты вплоть до 22 декабря 2018 года. На данный момент акционная цена со скидкой 50 процентов составляет 450 рублей, а полный билет обойдется в 900 рублей.

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