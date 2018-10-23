2018-10-23T12:45:24+03:00
Общество

Александр Беглов расширил возможности использования материнского капитала

С нового года жительницы Северной столицы смогут тратить «детские деньги» на лечение и другие нужды
Петр КИБЕР
Поделиться:
Александр Беглов расширил возможности использования материнского капитала.Александр Беглов расширил возможности использования материнского капитала.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал изменения в закон, регулирующий порядок использования материнского капитала. Теперь родители малышей из Северной столицы смогут более гибко распоряжаться «детскими деньгами».

- Граждане смогут направлять средства указанного капитала на получение ребенком (детьми) высокотехнологичной медицинской помощи, включая оплату проезда к месту ее получения, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме этого, петербургские мамы и папы теперь вправе потратить деньги на реабилитацию детей с ограниченными возможностями, а также на их социальную адаптацию и покупку необходимых товаров и услуг.

Подписанная Александром Бегловым норма вступит в действие с 1 января 2019 года.

Напомним, что размер материнского капитала в настоящее время составляет 453 тысячи рублей. Родители могут тратить деньги на улучшение жилищных условий, образование детей и другие цели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Петербургом на воду спустили малый ракетный корабль «Буря»
Петербург и Петрозаводск свяжет новый автобусный маршрут
10 человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге
В Антарктиде, на станции «Беллинсгаузен» два петербуржца устроили поножовщину
Во вторник, 23 октября, в Петербурге будет дождливо, но с прояснениями
Александр Беглов обсудил сотрудничество с регионами стан Европы
Суд не стал ликвидировать «Санкт-Петербургский Союз художников»
Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса до 2019 года
В Петербурге со здания Скорбященской церкви рухнули леса
В Гатчине подростки выясняли отношения дракой с ножом: двое ранены
В Петербурге появились новые остановки общественного транспорта
Ветераны смогут 6 дней в году пользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно
Худрук Театра имени Миронова Рудольф Фурманов 22 октября отмечает юбилей
Статуи в Царском Селе отправляются на зимовку
Подпольное казино закрыли в центре Петербурга
В Петербурге вышли на наркоторговцев: изъято более 7 кг закладок
В Петербурге за 410 миллионов продано здание телеграфа на Почтамтской улице
Петербургские медики отправились на помощь пострадавшим в Керчи
В Петербурге «детям войны» предложили оказывать бесплатную юридическую помощь
В Петербурге поймали насильника, надругавшегося над 14-летней девочкой
Рейс из Петербурга в Душанбе задержался с вылетом почти на 14 часов
В КХЛ признали ошибку в серии буллитов, в которой СКА проиграл ЦСКА
В Приморском районе Петербурга водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку
В Петербурге УФАС отменило конкурс на создание школы для детей-инвалидов в Невском районе
Нурмагомедов подержал СКА, но петербуржцы все равно проиграли ЦСКА
Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей