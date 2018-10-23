Александр Беглов расширил возможности использования материнского капитала
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал изменения в закон, регулирующий порядок использования материнского капитала. Теперь родители малышей из Северной столицы смогут более гибко распоряжаться «детскими деньгами».
- Граждане смогут направлять средства указанного капитала на получение ребенком (детьми) высокотехнологичной медицинской помощи, включая оплату проезда к месту ее получения, - сообщает пресс-служба Смольного.
Кроме этого, петербургские мамы и папы теперь вправе потратить деньги на реабилитацию детей с ограниченными возможностями, а также на их социальную адаптацию и покупку необходимых товаров и услуг.
Подписанная Александром Бегловым норма вступит в действие с 1 января 2019 года.
Напомним, что размер материнского капитала в настоящее время составляет 453 тысячи рублей. Родители могут тратить деньги на улучшение жилищных условий, образование детей и другие цели.