Александр Беглов расширил возможности использования материнского капитала

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-23T12:45:24+03:00

С нового года жительницы Северной столицы смогут тратить «детские деньги» на лечение и другие нужды

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал изменения в закон, регулирующий порядок использования материнского капитала. Теперь родители малышей из Северной столицы смогут более гибко распоряжаться «детскими деньгами».

- Граждане смогут направлять средства указанного капитала на получение ребенком (детьми) высокотехнологичной медицинской помощи, включая оплату проезда к месту ее получения, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме этого, петербургские мамы и папы теперь вправе потратить деньги на реабилитацию детей с ограниченными возможностями, а также на их социальную адаптацию и покупку необходимых товаров и услуг.

Подписанная Александром Бегловым норма вступит в действие с 1 января 2019 года.

Напомним, что размер материнского капитала в настоящее время составляет 453 тысячи рублей. Родители могут тратить деньги на улучшение жилищных условий, образование детей и другие цели.