Под Петербургом на воду спустили малый ракетный корабль «Буря»
Сегодня, 23 октября, под Санкт-Петербургом прошла торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Буря». Судно проекта 22800 построено по заказу Военно-Морского флота России на судостроительном заводе «Пелла».
- Ровно в 12:00, как и было запланировано ранее, корабль аккуратно спустили со стапелей в воды Невы, - сообщает пресс-служба верфи.
В ближайшее время судно отправится на ходовые испытания и, если никаких замечаний у проверяющих со стороны заказчика не будет, то, после процедуры приемки «Буря» войдет в состав ВМФ.
В Ленобласти спустили на воду малый ракетный корабль - МРК Проект 22800 с бортовым номером 578 Буря.
Справка КП:
Проект 22800 разработан петербургским конструкторским бюро «Алмаз» на основе другого проекта 12300 «Скорпион» этого же КБ.
Технические характеристики «Бури»:
Водоизмещение – 800 тонн
Скорость – 30 узлов
Дальность хода – 2500 миль
Автономность плавания – до 15 суток
Вооружение - ракеты «Калибр», а также артиллерийские, противовоздушные и противолодочные системы.