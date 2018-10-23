2018-10-23T13:17:40+03:00
Общество

Под Петербургом на воду спустили малый ракетный корабль «Буря»

Торжественная церемония прошла на судостроительном заводе в городе Отрадное Ленинградской области [видео]
Петр КИБЕР
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Под Петербургом на воду спустили малый ракетный корабль «Буря». Фото: Судостроительный завод "Пелла"Под Петербургом на воду спустили малый ракетный корабль «Буря». Фото: Судостроительный завод "Пелла"
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Сегодня, 23 октября, под Санкт-Петербургом прошла торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Буря». Судно проекта 22800 построено по заказу Военно-Морского флота России на судостроительном заводе «Пелла».

- Ровно в 12:00, как и было запланировано ранее, корабль аккуратно спустили со стапелей в воды Невы, - сообщает пресс-служба верфи.

В ближайшее время судно отправится на ходовые испытания и, если никаких замечаний у проверяющих со стороны заказчика не будет, то, после процедуры приемки «Буря» войдет в состав ВМФ.

В Ленобласти спустили на воду малый ракетный корабль - МРК Проект 22800 с бортовым номером 578 Буря.

Справка КП:

Проект 22800 разработан петербургским конструкторским бюро «Алмаз» на основе другого проекта 12300 «Скорпион» этого же КБ.

Технические характеристики «Бури»:

Водоизмещение – 800 тонн

Скорость – 30 узлов

Дальность хода – 2500 миль

Автономность плавания – до 15 суток

Вооружение - ракеты «Калибр», а также артиллерийские, противовоздушные и противолодочные системы.

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