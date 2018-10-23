2018-10-23T13:37:33+03:00
Происшествия

В Петербурге вор-альпинист через окно украл из квартиры 1,5 миллиона рублей

Ловкий злоумышленник все же попался в руки полиции
Петр КИБЕР
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В Петербурге вор-альпинист через окно украл из квартиры 1,5 миллиона рублей.В Петербурге вор-альпинист через окно украл из квартиры 1,5 миллиона рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Правоохранительные органы Северной столицы раскрыли кражу полутора миллионов рублей, которая произошла в Василеостровском районе города 14 октября 2018 года. Злоумышленником оказался мужчина, занимавшийся промышленным альпинизмом. В квартиру он проник через окно.

- Из дома 40/7 на улице Кораблестроителей, путем проникновения через окно 13 этажа с использованием альпинистского снаряжения, была совершена кража имущества. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей,- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После просмотра камер видеонаблюдения и установления оперативной информации, сотрудники правопорядка вычислили 27-летнего жителя Северной столицы, который признался в совершенном преступлении.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража». Все похищенное имущество, а также альпинистское снаряжение, с помощью которого и было совершено злодеяние, изьято.

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