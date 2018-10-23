Прокуратура Петербурга проверит информацию об уничтожении голубятни
Прокуратура Санкт-Петербурга заявила о начале проверки по факту разрушения голубятни в Выборгском районе города. Информация о ЧП появилась несколько жней назад в соцсетях. Возмущенные жители сообщали, что коммунальные службы сломали постройку, даже не удосужившись достать из нее птиц.
- Установлено, что на улице Асафьева ещё с 1992 года размещён объект, используемый под голубятню. В связи с признаками самовольного занятия участка земли, 19 октября 2018 года «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» провёл мероприятия по освобождению участка, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сотрудников надзорного ведомства обеспокоило, что, по словам местных жителей, в процессе демонтажа, который был произведен достаточно грубо, погибли и редкие виды птиц.
Известно, что голубятню держал пожилой петербуржец, который был болен и не смог помещать уничтожить свое детище.
Сейчас прокурорские работники устанавливают все обстоятельства резонансного инцидента, чтобы определить, был ли факт жестокого обращения с животными, дабы наказать виновных.