2018-10-23T16:23:55+03:00
Общество

Школьница впала в кому во время сдачи норм ГТО

Сейчас 17-летняя спортсменка находится в реанимации
Елена БЕЗГОДОВА
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Девочке стало плохо во время бегаДевочке стало плохо во время бегаФото: Влад КОМЯКОВ
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17-летняя спортсменка во время сдачи норм ГТО впала в кому. До сих пор школьница находится в отделении реанимации Детской больницы номер 5. Эту информацию подтвердили медики.

Инцидент со школьницей произошел накануне, 22 октября. 17-летняя спортсменка пришла в спортцентр на улице Железнодорожной, чтобы получить заветный значок «готов к труду и обороне». Причем, сама девочка активно занималась спортом и регулярно делала физические нагрузки. Однако вчера около часа дня что-то пошло не так. Во время бега школьнице стало плохо. Девочка впала в кому, а затем настпуила клиничсекая смерть.

Откачали бегунью своими силами. Непосредственно тренер, который и принимал нормы ГТО Антон Валерьевич, также оказывал помощь пострадавшей. Ближе к трем часам дня школьница оказалась в больнице.

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